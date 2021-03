La Gazzetta dello Sport confirmait dans son édition que l'attaquant polonais avait bien la possibilité de faire La presse italienne a décidé de remettre une pièce dans la machine, mercredi. Débarqué à l'OM lors du dernier mercato hivernal, Arkadiusz Milik serait toujours observé depuis la Botte, où la Juventus Turin souhaiterait notamment le recruter lors du prochain marché des transferts. De plus,confirmait dans son édition que l'attaquant polonais avait bien la possibilité de faire son come-back en Serie A contre... 12 millions d'euros . Dans un long entretien accordé à L'Equipe du jour, l'ex-buteur du Napoli a fait le point sur son avenir.

Dans le foot, deux mois, c'est beaucoup

"Je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ?", s'interroge-t-il. Avant de préciser sa pensée : "Le chemin, c'est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser. Dans le foot, deux mois, c'est beaucoup, et deux ans, c'est énorme. Il y a dix ans, je commençais, j'avais 17 ans, aujourd'hui, j'en ai déjà 27, je suis un autre joueur, une autre personne, mais je veux encore grandir, grandir, grandir."

Milik a ensuite ajouté vouloir "jouer dans les plus grands clubs" et qu'il "verrait" pour son futur. "Pour l'instant, je veux me montrer ici, et je veux qu'on se souvienne de moi à Marseille. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom, comme d'un "grand attaquant". Et ensuite ? Pour l'heure, tous les scénarios semblent possibles. Même si le président marsellais Pablo Longoria expliquait récemment avoir toutes les cartes en mains dans ce dossier.

