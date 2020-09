Forcément, le référentiel est tronqué. C’est la jurisprudence Mbappé : désormais, dès qu’un gamin brille, la comparaison avec le "génie français"® apparaît. Au Brésil, Luis Henrique, le jeune attaquant de Botafogo en passe de rejoindre l’OM, a donc été présenté comme le "Mbappé brésilien" aux premières performances emballantes. Douchons d’entrée l’enthousiasme naissant : il n’a rien à voir. "Ça me paraît un peu osé quand même, en sourit Marcelin Chamoin, journaliste spécialiste du foot brésilien pour Lucarne Opposée. Il a des qualités de vitesse et de dribbles, donc la comparaison vient de là, mais il est plus grand, plus costaud et en termes de potentiel, ça me semble évidemment bien inférieur à Mbappé".

Cette comparaison un peu grotesque écartée, parlons football. Celui que Luis Henrique amène dans ses bagages en débarquant sur le Vieux Port. Entre son profil tactique, son parcours, ses qualités techniques et son potentiel, voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine recrue de l’OM sous l’œil expert de Marcelin Chamoin et Dominique Baillif, intervenant notamment dans le Club des 5, tous deux spécialistes du foot brésilien.

Ligue 1 Luis Henrique, la nouvelle trouvaille de Villas-Boas ? HIER À 10:19

Luis Henrique va donc être la surprise du mercato de l’OM. D’où vient-il et quel est son parcours ?

Marcelin Chamoin : Avant de commencer, il faut savoir qu’il a 40% de son contrat qui appartient à Botafogo, le reste appartenant encore à son club formateur. Il a commencé en U18 avec Botafogo avant de monter en U19 puis en pro. Mais il a vraiment explosé cette année. Le début de saison au Brésil, ce sont des championnats d’Etats, où le niveau est un peu faible. Ça permet aux jeunes de gagner du temps de jeu et faire des performances contre des équipes qui ne jouent pas au niveau supérieur.

Dominique Baillif : Il ne faut pas oublier que l'année dernière, à Botafogo, il n'a quasiment pas joué avec les professionnels. Il a surtout performé cette année, notamment dans le championnat carioca où il a trouvé sa place de titulaire. Il a explosé en tout début d'année avant le Covid, il sortait un petit peu de nulle part. On ne l'avait pas trop vu dans les radars la saison dernière, même parmi les jeunes. Sa progression a été assez fulgurante avec l'effectif pro. Pour l'instant, son parcours est trop court pour pouvoir se positionner définitivement et avoir un avis tranché.

Luis Henrique, l'attaquant brésilien de Botafogo. Crédit: Getty Images

André Villas-Boas réclamait un attaquant de pointe pour épauler Dario Benedetto. Il a ce profil ?

Dominique Baillif : Il a déjà évolué comme 9. Il en est capable, il a quelques repères. Mais ce n'est pas son poste de prédilection. Il n'est pas forcément un mangeur de ligne, un bouffeur de craie. Il a été formé sur un côté mais il peut aussi évoluer en soutien du numéro 9. Il l'avait fait à Botafogo. Mais ses qualités seront surtout mises en valeur s'il évolue sur un côté. Lui mettre la pression du numéro 9 de l'OM, ou même de faux numéro 9, ça peut handicaper sa progression.

Marcelin Chamoin : Oui, il joue plutôt droit ou côté gauche. Ce n’est pas un attaquant de pointe fixe, je le vois davantage sur un côté. Il peut dépanner en pointe, mais ça n'est vraiment pas son poste de prédilection.

On a parlé de sa vitesse et de sa qualité de dribbles. Son profil technique, c’est quoi ?

Dominique Baillif : Il a des qualités de technique, de vitesse, il est assez bon pour éliminer en un contre un et faire des différences. Même s'il n'est pas spécialement grand, il est assez puissant sur les premiers mètres, il est capable de résister aux charges défensives. Il est encore à parfaire sur l'intensité physique. Quand on connaît le jeu qui est développé au Brésil et la différence qu'il peut y avoir avec l'Europe et notamment la France, je pense que là aussi, il aura besoin d'un peu de temps pour trouver ses marques et se faire sa place dans cette équipe marseillaise.

Luis Henrique, en plein dribble, avec Botafogo Crédit: Getty Images

Quid donc de son apport immédiat à l’OM ?

Marcelin Chamoin : Les doutes existent ! Il n’a fait que 19 matches, dont la moitié dans le championnat carioca où de nombreux joueurs arrivent à briller sans confirmer après. Il est encore super jeune et pour l'instant, on n’a aucune certitude. En Europe, c’est un autre football. Mettre 10 millions, c’est surtout payer un potentiel. Au début, il faudra lui laisser du temps.

Dominique Baillif : Il peut encore progresser sur de nombreux points, que ce soit dans le dernier geste au niveau de la passe, mais aussi de la finition devant le but, même s'il a pu se montrer déterminant sur deux-trois matches avec Botafogo cette année. Il a montré de très belles choses, ce qui explique que pas mal de clubs européens l'aient supervisé ces derniers mois. "Pari", c'est le bon terme parce que ce joueur-là n'a pas une saison pleine en tant que professionnel. On ne sait pas comment il pourra répondre aux exigences sur la durée.

Mais, au Brésil, il était vu comme un crack ?

Marcelin Chamoin : Pas tant que ça. On en parlait un peu mais ce n’était pas LE joueur à suivre du Championnat. Il ne se démarquait pas spécialement par rapport aux autres jeunes. Par exemple, Marcos Paulo, ciblé par l’OM également, était plus suivi que lui.

Dominique Baillif : Ce qu'il a montré avec Botafogo, c'est très bien. Mais il y a un gap entre Botafogo et Marseille. Pour moi, la clé pour qu'il puisse prouver qu'il a mérité cette intention de Marseille, c'est la patience.

4e j. - Villas-Boas : "Notre attaquant ne sera pas Touré"

Vous attendez quoi de sa venue en France ?

Marcelin Chamoin : Je le verrais bien sur la gauche lors de matches moins importants. A son poste, il y a quelques cadres qui peuvent l’aider à se développer. Mais dans deux, trois ans, ça peut devenir un super joueur. Si on prend l’exemple de Richarlison : il a été très bon sur ses débuts, il est passé à Watford, il a démarré tranquillement sa carrière avant de devenir ce qu’il est aujourd’hui. Ce qui est sûr, c'est que Luis Henrique ne va pas mettre vingt buts par saison dès sa première année.

Dominique Baillif : Oui il est très intéressant, oui il y a un énorme potentiel. Mais il n'y a aucune garantie ni certitude. Mais quand on connaît le contexte et le projet marseillais, où laisse très peu de temps aux jeunes, et où l'on demande aux joueurs de s'imposer très rapidement, je ne suis pas sûr qu'il ait le bon profil. Je le vois plus comme un joueur capable d'entrer en jeu, de faire souffler certains cadres. Mais si on attend de lui qu'il soit titulaire tout de suite, qu'il fasse des différences et au vu du secteur offensif de Marseille, c'est pas sur lui qu'il faut miser. Parce qu'il n'est pas un buteur ou un finisseur. C'est un joueur de couloir. Il ne faudra pas attendre de lui qu'il fasse des miracles non plus.

Ligue 1 Convoqué pour son crachat, Di Maria risque très gros IL Y A 22 MINUTES