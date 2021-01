Jusqu'ici, il l'avait laissé entendre sans vraiment l'affirmer. Cette fois, Neymar a très clairement annoncé son intention : rester au PSG. " Je suis très heureux aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi , a déclaré le Brésilien dans l'émission "Sept à Huit" sur TF1. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au PSG ".

Neymar veut non seulement rester au PSG, mais il compte bien sur Kylian Mbappé pour en faire de même. L'attaquant français est dans la même situation que le Brésilien, avec un contrat qui expire en 2022. "J'espère que Kylian voudra rester aussi, a déclaré Neymar dans "Sept à Hut". Bien sûr c'est le souhait de tous les supporters, on veut que Paris reste une grande équipe (…) Nous avons une relation de frères. Je suis l'aîné, nous aimons beaucoup jouer ensemble. J'adore sortir le meilleur de lui. C'est un garçon en or, je l'appel 'Golden boy' car il est vraiment en or, il a un coeur énorme, même en dehors du terrain il est incroyable. Il sourit, il rigole, on se ressemble beaucoup".