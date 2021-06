Le PSG fait partie des destinations les plus souvent citées. Sans surprise. Toutes les rumeurs qui concernent des stars sur les départs mènent invariablement vers la capitale française. Il est l'un des rares clubs en mesure d'offrir à Ramos les 12 millions d'euros de salaire annuel net que le Real Madrid n'a pas voulu lui accorder. Il représente aussi un challenge séduisant pour le joueur. "Je veux continuer à montrer mon meilleur niveau et ajouter encore quelques titres à mon palmarès", a-t-il déclaré jeudi durant sa conférence de presse. Des ambitions qui correspondent à celles du PSG.

Ligue 1 Les négociations reprennent pour Hakimi, 70 millions proposés par le PSG IL Y A 4 HEURES

Pourquoi Paris a besoin de Ramos

Une occasion à saisir

Les dirigeants parisiens ont déjà de quoi être séduit par l'opportunité de recruter un élément de cette dimension sans avoir le moindre centime à débourser en indemnité de transfert. C'est un peu le crédo du PSG dans ce mercato estival où il a déjà signé un joueur libre en la personne de Georginio Wijnaldum, et serait sur le point d'en attirer un deuxième avec Gianluigi Donnarumma. Paris voit toujours les clubs gonfler les prix de leurs joueurs quand il vient taper à la porte. Il s'épargne ce problème. Et il a la marge pour consentir un effort financier sur le salaire et la prime à la signature.

Leonardo (PSG) s'est exprimé sur la Super Ligue et sur Kylian mbappé Crédit: Imago

Un profil bienvenu

On n'est pas dans le cas de Donnarumma, où l'opportunité de signer un joueur libre ne correspond (vraiment) pas à une priorité de renforcer un secteur. Paris a besoin d'un défenseur central depuis le départ de Thiago Silva l'été dernier. Marquinhos a pris du galon et s'est imposé comme le chef de la défense parisienne. Mais la saison écoulée a permis de constater à quel point le PSG devenait tout de suite très fragile quand son Brésilien venait à faire défaut. Ramos comblerait un manque dans l'effectif francilien. Même à 35 ans, et malgré un dernier exercice émaillé par des pépins physiques, il reste cette référence à un poste crucial dont Paris a besoin.

Un argument nécessaire

Le dossier le plus important du mercato parisien reste la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, dont le bail expire en 2022. Le projet sportif du PSG tient une importance déterminante dans la décision de l'attaquant français. Il est donc particulièrement sensible au recrutement au moment de faire son choix. Ramos est un bon argument pour les dirigeants parisiens. Au-delà de ses qualités de défenseur, c'est un leader et un gagneur. Un quadruple vainqueur de la Ligue des champions qui a marqué cette compétition de son empreinte. Le genre de renfort qui ne peut pas laisser Mbappé insensible.

Kylian Mbappé (PSG) et Sergio Ramos (Real Madrid) Crédit: Getty Images

Qui sont les concurrents du PSG ?

Manchester United

Les Red Devils avaient déjà tenté d'attirer Ramos à Old Trafford par le passé. Ils devraient logiquement passer à la vitesse supérieure sur ce dossier maintenant que le joueur est officiellement libre. Financièrement, Manchester United a lui aussi les moyens pour séduire l'Espagnol. Sportivement, il trouverait ce défenseur central de premier choix pour accompagner Harry Maguire en charnière. Surtout, Ramos serait plus séduit par la perspective d'évoluer en Premier League plutôt qu'en Ligue 1. Un paramètre à ne surtout pas négliger.

Manchester City

Une bataille de Manchester pour Ramos ? C'est loin d'être impossible. City serait lui aussi très intéressé par le défenseur espagnol et aurait déjà noué des contacts en ce sens. Et pour cause. Eric Garcia parti au FC Barcelone, Aymeric Laporte annoncé sur le départ, Fernandinho en fin de contrat, Josep Guardiola risque de manquer de solutions en défense centrale. Reste à savoir si Ramos est vraiment la recrue idoine. Le statut que le technicien catalan lui proposerait dans une équipe où John Stones et Ruben Dias ont formé une charnière ultra-compétitive cette saison jette un doute sur l'intérêt d'attirer l'ancien Sévillan du côté de l'Etihad.

Et aussi…

La Juventus, avec l'hypothèse des retrouvailles entre Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo. Mais la tendance est plutôt à un départ du Portugais qu'à une arrivée de l'Espagnol. Chelsea ou Liverpool, mais les deux clubs anglais ne semblent pas s'être encore positionnés sur le dossier. Le Bayern, mais ce n'est pas vraiment la politique du club bavarois, qui a déjà recruté Dayot Upamecano pour remplacer David Alaba. La MLS, mais Ramos a encore le temps avant de traverser l'Atlantique. Sa prochaine destination sera le plus vraisemblablement en Europe. Son futur sera assurément l'un des feuilletons de l'été. Il ne fait que commencer.

Sergio Ramos Crédit: Getty Images

