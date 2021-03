Un cadeau tombé du ciel pour Julian Draxler. Amoureux de Paris et très heureux au PSG, l'Allemand arrivé en 2017 était promis à un départ en fin de saison, à la fin de son contrat, après quatre ans d'irrégularité chronique et de déceptions constantes. Et puis, Mauricio Pochettino est arrivé. Selon L'Equipe ce vendredi , le technicien argentin a demandé une faveur à Leonardo, son directeur sportif : prolonger l'ancien de Wolfsburg.

Si les prolongations de Neymar, Di Maria et Mbappé restent évidemment les grandes priorités, l'ancien coach de Tottenham voit d'un très bon œil la possibilité de prolonger un joueur sur lequel il veut s'appuyer dans sa rotation. Polyvalent, technique et expérimenté, Draxler est ainsi vu comme un recours plus que solide par Pochettino. La preuve : depuis son arrivée, l'Allemand a disputé 10 matches, soit déjà plus que la première partie de saison avec Thomas Tuchel. "", avait d'ailleurs glissé le technicien mercredi, au moment de justifier la titularisation de "Drax" face au Barça (1-1).