France Football, l’attaquant des Bleus a fait le point sur son avenir dans la capitale, où il ne dispose plus que d’un an de contrat. Prolongera, prolongera pas ? Le suspense est toujours entier. Mais cette fois, l’ancien Monégasque a clairement assumé ses doutes. Les déclarations d’Olivier Giroud à l’issue de France – Bulgarie , mardi soir, avaient déjà mis la lumière sur Kylian Mbappé, visé par son coéquipier. Samedi, le joueur du Paris Saint-Germain va encore faire parler de lui. Mais pas pour les mêmes raisons. Dans un entretien accordé à, l’attaquant des Bleus a fait le point sur son avenir dans la capitale, où il ne dispose plus que d’un an de contrat. Prolongera, prolongera pas ? Le suspense est toujours entier. Mais cette fois, l’ancien Monégasque a clairement assumé ses doutes.

Giroud-Mbappé : gros malaise ou beaucoup de bruit pour rien ?

Je dois prendre la bonne décision et c’est difficile

Ligue 1 Retrait de Canal +, victoire d'Amazon : les questions que pose la nouvelle donne des droits TV IL Y A 13 HEURES

"Je dois prendre la bonne décision et c’est difficile… Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse", a-t-il lâché. Le doute était évidemment permis, mais c’est désormais acté : le meilleur buteur du dernier championnat de France envisage la possibilité de quitter Paris cet été. Avant même de savoir qui voudra – et pourra – se positionner pour l’accueillir, c’est un élément on ne peut plus important.

Pourquoi Neymar pourrait faire rester Mbappé au PSG la saison prochaine

"Je ne suis pas fou : je sais bien qu’un projet avec ou sans moi ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club, a poursuivi Mbappé. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre. Être un grand joueur, ça se prouve aussi en dehors du terrain où il faut savoir faire les choses proprement et avec classe". Pas vraiment des propos de nature à rassurer la direction parisienne, qui s’est pour le moment activée dans le sens des des arrivées, avec la signature de Georginio Wijnaldum et, potentiellement, celle à venir de Gianluigi Donnarumma. Comme attendu depuis plusieurs mois, c’est bien le dossier Mbappé qui donnera le ton de la suite du mercato estival parisien.

Ligue 1 Droits télé : L'Autorité de la concurrence a rejeté le recours de Canal+ IL Y A UN JOUR