A force, Mauricio Pochettino doit commencer à se lasser. Régulièrement interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar, l'entraîneur parisien tente tant bien que mal de varier la forme de ses réponses. Mais le fond, lui, reste le même : l'entraîneur du PSG souhaite conserver ses deux joueurs. Dans un entretien accordé à la Cadena Ser jeudi soir, le technicien argentin a assuré qu'il allait tout faire pour garder l'international français, qui semble plus indécis que son coéquipier brésilien, dont la prolongation de contrat ne semble qu'une question de temps.

Les deux joueurs sont très engagés envers le club

Ligue 1 Trois points d'avance à six matches de la fin, et le PSG aux trousses : le LOSC peut-il le faire ? IL Y A 11 HEURES

"Je vais me battre de toutes mes forces pour qu'il reste avec nous, a notamment confié l'entraîneur du PSG. Je pense qu'il jouera ici (la saison prochaine, ndlr). Je suis optimiste avec les deux (Neymar et Mbappé). Nous avons une très bonne relation. Les deux joueurs sont très engagés envers le club. Je suis optimiste sur le fait qu'ils resteront. L'objectif du PSG, c'est de garder ses meilleurs joueurs(...) Il n'y a aucun autre plan, la priorité est de les garder tous les deux. Nous ne pensons à aucun autre joueur pour le futur."

Benzema marche sur l'eau : Le Real a-t-il vraiment besoin de Mbappé ?

Questionné ensuite sur d'autres dossiers, Pochettino s'est prêté au jeu. Lionel Messi ? "On saura sûrement bientôt ce qui se passe avec lui", a-t-il répondu, alors que le contrat du joueur du Barça expire dans un peu plus de deux mois. Sergio Ramos ? "Je n'aime pas parler de joueurs qui ne font pas partie de mon équipe. Il y a beaucoup de rumeurs et comme tout club, le PSG travaille pour améliorer son équipe", a-t-il répondu. Et dire que le mercato n'a pas encore ouvert ses portes...

Ligue 1 Fournier répond à Longoria : "On refuse une forme de dictature où on imposerait un style de jeu" IL Y A 11 HEURES