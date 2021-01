"Si j’ai trouvé le club changé ? Oui, au niveau médiatique, il y a une exposition bien plus grande". Mauricio Pochettino ne croit pas si bien dire. Prudent dans ses mots depuis son arrivée au PSG, le technicien argentin s’est confié longuement mardi à la Cadena Ser . Pas de secrets d’état mais bel et bien des indications le concernant, alors qu’il affirme encore ne " pas avoir parlé mercato avec Leonardo ni avec le président".

Premier dossier sensible : la méforme de Kylian Mbappé, qui se conjugue avec un avenir incertain dans les semaines qui viennent. L’Argentin ne s’en cache pas : il veut garder son joyau. " Le club travaille pour prolonger les joueurs importants , explique-t-il. Il a un potentiel énorme, à seulement 22 ans. Quel entraîneur ne voudrait pas de Mbappé ? ".

Relancé sur la sortie de Leonardo dans France Football , affirmant que "resteront ceux (les joueurs, NDLR) qui veulent vraiment rester", Pochettino a expliqué que le natif de Bondy se plaisait dans la capitale. " Les informations se croisent d’une façon incroyable et sont parfois sorties de leur contexte , avance-t-il. Lui, il est content ici. Sa sortie au dernier match correspond simplement à sa frustration de ne pas marquer. Le club doit l’aider, comme les autres, pour qu’ils profitent. On verra ce qu’il va se passer mais lui adore être ici ."

Si Leonardo a admis que le PSG pourrait s’inviter à la table des négociations dans le dossier Messi, Pochettino choisit lui de trier les mots. " Je ne veux pas trop parler de Messi car ce que je dis va prendre une dimension énorme , explique le coach parisien. Mais de l’extérieur, on ne voit qu’une infime partie de ce qu’il se passe à l’intérieur ".

Relancé sur la possibilité d'accueillir la Pulga et sur son désir d’entraîner un tel joueur, il botte de nouveau en touche : "Je préfère ne pas commenter. A l’Espanyol ou à Southampton, je rêvais d’avoir les meilleurs. […] Messi, je l’ai vu quelques fois à Londres et en Italie. On partage l’amour de Newell’s parce qu’on vient de là-bas, ça nous unit". Le tout avant d’expliquer qu’il était "sûr que la direction sportive travaille pour le futur".