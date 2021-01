Mbappé a récemment reconnu être en pleine réflexion quant à la suite à donner à sa carrière. Pochettino, lui, a affiché un certain optimisme à le voir poursuivre l'aventure avec le PSG. "Il y a beaucoup de rumeurs, mais je le vois au PSG pour de nombreuses années, et c’est le rêve du club, a assuré l'entraîneur parisien. Nous comptons sur lui aussi longtemps que nous serons ici. C’est vrai qu’il faut prendre une décision mais on le voit heureux et très engagé dans ce projet."