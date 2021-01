André Villas-Boas a-t-il dirigé son dernier match à l’OM ce samedi sur la pelouse du Stade Louis II ? Selon les médias espagnols, les jours du Portugais sur le banc marseillais serait comptés, au lendemain de la troisième défaite consécutive qui pousse encore un peu plus l’Olympique de Marseille dans la crise. L’entraineur portugais, arrivé en mai 2019 à Marseille, pourrait faire les frais de ces contre-performances à répétitions.

Quiz - Ils ont joué à l'ASSE et à l'OL mais dans quel club en premier ?

Trois jours seulement après la défaite surprise, à domicile, face au RC Lens, et une semaine après celle face à Nîmes, également au Vélodrome, les Marseillais ne sont pas parvenus, face à l’ASM, à sortir la tête de l’eau. Et quand la crise pointe le bout de son nez dans la cité phocéenne, le sort de l’entraineur en place se pose immédiatement.

AS et Movistar annonce ainsi que les dirigeants marseillais envisageraient de se séparer de leur entraineur et qu’ils auraient déjà une piste pour le remplacer, en la personne d’Ernesto Valverde. L’ancien entraineur du Barça, libre de tout contrat depuis son départ du banc catalan en janvier 2020, aurait les faveurs du directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria.