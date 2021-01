Angers - Nîmes : 3-1

Angers a remis la marche avant. Après trois revers de rang le SCO n'a pas manqué l'occasion de repartir. Opposé à Nîmes – la lanterne rouge -, le club angevin a renoué avec les trois points grâce à Pierrick Capelle (1-0, 20e), Lassana Coulibaly (2-0, 35e) et Loïs Diony (3-1, 55e). Le but sur penalty de Renaud Ripart (2-1, 41e) n'aura pas fait douter les hommes de Stéphane Moulin. Quelques jours après sa victoire à Marseille (1-2), Nîmes retombe de son côté dans ses travers. Et reste englué à la dernière place à égalité de points avec Dijon alors qu'Angers se replace à la 8e place.

Ce que l'on retient : Le sursaut nîmois n'aura pas duré très longtemps.

Angers a enfoncé Nîmes ce dimanche Crédit: Getty Images

Brest – Metz : 2-4

Brest y a cru deux fois. Et fini avec une nouvelle défaite. A deux reprises les Finistériens ont pris les devants au tableau d'affichage grâce à Franck Honorat (1-0, 33e) et Irvin Cardona (2-1, 47e). Mais à chaque fois, les Messins ont trouvé les ressources pour revenir par l'intermédiaire de Farid Boulaya (1-1, 37e) et Pape Sarr (2-2, 73e) avant que Papa Ndiaga Yade (2-3, 81e) puis Vagner (2-4, 87e s.p.) offrent un nouveau succès à leur formation. En quête de victoire après trois revers de rang, Brest, qui a manqué des occasions après la pause, peut nourrir des regrets et plonge encore (14e). Avec ce troisième succès, les Lorrains enchaînent une troisième victoire pour remonter à la sixième place à deux points de Rennes (5e).

Ce que l'on retient : La force de caractère de Metz, qui n'a jamais baissé les bras pour arracher cette victoire.

Strasbourg - Reims : 0-1

Un but de Dereck Kutesa en fin de rencontre (80e) aura suffi au bonheur du Stade de Reims. Grâce à cette réalisation, le club rémois s'offre un deuxième succès de rang en L1. Et prend trois points d'avance sur son adversaire du jour au classement. Quinzième, le Racing enregistre sa première défaite depuis quatre rencontres. Et son deuxième match sans succès.

Ce que l'on retient : Le Racing n'avance plus.

