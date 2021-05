Michel Der Zakarian à Montpellier, c'est terminé ! Selon L'Equipe mais aussi Canal +, l'entraîneur héraultais et ses dirigeants ont choisi de mettre fin à leur aventure commune à l'issue de la saison. L'ancien coach de Nantes, Clermont ou encore Reims était arrivé en 2017 au chevet de Montpellier qu'il a toujours conduit parmi les dix premiers du championnat, répondant ainsi aux objectifs fixés. Mais il n'ira pas plus loin.

Le contrat de "Der Zak" arrive à son terme en juin prochain. Et malgré plusieurs réunions entre le président de Montpellier Laurent Nicollin et son coach depuis le mois de mars au cours de la trêve internationale, les différentes parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente pour poursuivre leur histoire. L'envie de renouveau a finalement pris le dessus. L'ancien défenseur du MHSC sera resté quatre saisons à Montpellier. Et a déjà annoncé son départ à ses joueurs, qu'il va devoir garder concernés jusqu'au bout alors que le club héraultais est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France contre le PSG.

En février, des rumeurs avaient d'ailleurs déjà circulé sur l'avenir de Michel Der Zakarian. L'Equipe avait alors annoncé que la direction héraultaise envisageait de ne pas prolonger son technicien. Et que plusieurs options étaient envisagées : Bruno Genesio, qui a depuis signé à Rennes, avait ainsi été évoqué tout comme Patrick Vieira, Rémi Garde, Jocelyn Gourvennec, Sabri Lamouchi, Bernard Blaquart ou encore Thierry Laurey. Certains noms devraient revenir dans les discussions lors des prochaines semaines.

