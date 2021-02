Pour cause de suspension, Dimitri Payet ne sera pas du voyage. Une incertitude plane concernant la présence d'Hiroki Sakai. L'arrière latéral japonais souffre d'une gastro-entérite et n'a pas participé à l'entraînement de ce vendredi. En revanche, Jordan Amavi sera de retour. "Dans sa tête il est prêt, c'est vrai que quand on a une interruption aussi longue ce n'est pas évident", a conclu Nasser Larguet.