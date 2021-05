Pourquoi ils sont nommés

Arkadiusz Milik (OM) : Un triplé, le but de la victoire et une qualification européenne : le Polonais ne pouvait pas rêver mieux pour la dernière de l’OM au Vélodrome. Avec huit buts au compteur cette saison, Milik prouve encore qu’il n’est pas un si mauvais choix à la pointe de l’attaque olympienne.

Dimitri Payet (OM) : Son association avec Milik nous rappelle sa capacité à changer un match. Sa délicieuse passe sans contrôle sur le deuxième but du polonais le prouve. Encore auteur d’un match plein, il aurait même pu marquer si Bernardoni ne s’était pas interposé.

Ligue 1 Un homme arrêté après avoir tenté de s'introduire dans la maison de Neymar IL Y A 43 MINUTES

Randal Kolo-Muani (Nantes) : Les Canaris ont désormais leur destin en main et Kolo Muani n’y est pas pour rien. Double buteur et passeur décisif face à Dijon (4-0), l’international espoir français a marqué le match de son empreinte.

Arkadiusz Milik Crédit: Getty Images

Marquinhos (Paris SG) : Toujours régulier, le capitaine du PSG sait également marquer. Dans un match que le PSG s’est rendu facile face à Reims (4-0), son assurance est toujours gage de satisfaction

Jérôme Hergault (Lorient) : 35 ans, une première saison en Ligue 1 et le défenseur marque peut-être le but du maintien pour les Merlus, mal embarqués face à Metz (2-1). Chapeau.

Alexsandr Golovin (Monaco) : Un but et une passe décisive face à Rennes (2-1) dans un match crucial, tout roule pour le Russe qui retrouve son meilleur niveau depuis quelques semaines.

Marquinhos (PSG) Crédit: Getty Images

Youssouf Sabaly (Bordeaux) : Son raid et son pointu à la 89e minute face à Nantes (3-0) resteront dans les têtes des supporters girondins. Un but extrêmement important dans la course au maintien qui tranche également avec une saison à oublier.

Dimitry Bertaud (Montpellier) : Jonas Omlin blessé, le jeune gardien de 22 ans devait saisir sa chance face à Brest (0-0). En réalisant un match parfait avec pas moins de neuf arrêts (!), il a prouvé qu’il pouvait prétendre à un temps de jeu plus conséquent.

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : La semaine dernière, Strasbourg s’est mordu les doigts face à Montpellier. Ce dimanche, les joueurs de Thierry Laurey n’avaient pas le droit à l’erreur face à Nice. Et Ajorque a répondu présent en marquant les deux buts de la rencontre. Patron.

Lucas Paqueta (Lyon) : Quand il est à ce niveau, seuls les très bons joueurs peuvent rivaliser avec lui. Double buteur et passeur, le Brésilien a donné le tempo lors de la large victoire de l’OL à Nimes (5-2).

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 37E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Arkadiusz Milik (OM) Dimitri Payet (OM) Randal Kolo-Muani (Nantes) Marquinhos (Paris SG) Jérôme Hergault (Lorient) Aleksandr Golovin (Monaco) Youssouf Sabaly (Bordeaux) Dimitry Bertaud (Montpellier) Ludovic Ajorque (Strasbourg) Lucas Paqueta (OL)

Euro 2020 La Pologne avec Lewandowski, Milik et Krychowiak IL Y A UNE HEURE