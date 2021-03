L'Italie affrontera l'Irlande du Nord (25 mars à Parme), la Bulgarie (28 mars à Sofia) et la Lituanie (31 mars à Vilnius) pour le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mais Roberto Mancini sera privé de Moise Kean. La Squadra Azzurra a annoncé ce mercredi que l'attaquant parisien de 21 ans, "" et victime d'une "", allait être libéré et qu'il allait rentrer à Paris.