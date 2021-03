Cela devait bien finir par arriver, mais le moment est très mal choisi. Après douze matchs consécutifs sans défaite, Monaco est tombé sur la pelouse de Strasbourg dans le temps additionnel (1-0). Un but de Frédéric Guilbert, son premier sous les couleurs alsaciennes, a offert la victoire à Strasbourg tout heureux de s'éloigner de la zone rouge. De son côté, l'AS Monaco est le grand perdant de cette 28ème journée dans le haut de tableau car dans le même temps, Lille, Paris et Lyon se sont imposés.

Le treizième match depuis la dernière défaite en Ligue 1 a donc été celui de trop pour Niko Kovac. En Alsace, le technicien croate n'a pas trouvé la solution face au système en 3-4-1-2 de Thierry Laurey qui s'est calqué sur le modèle de son adversaire pour mieux le maîtriser. Cela a fonctionné quasiment tout le match et l'AS Monaco, habituellement très souveraine et joueuse avec deux buts inscrits par match en moyenne depuis le début de l'année 2021, a été méconnaissable. Seule une action en toute fin de première période avec une reprise de Wissam Ben Yedder claquée par Eiji Kawashima en corner (45e) a laissé planer un semblant d'espoir.

Mais plus le temps passait, plus la domination alsacienne était une évidence. Thomasson aurait pu ouvrir le score plus tôt mais un sauvetage de Guillermo Maripan est venu a retardé l'échéance (46e). Ensuite, Benjamin Lecomte a dû s'employer devant Ajorque (64e) mais aussi son coéquipier Caio Henrique, à deux doigts d'inscrire un but contre son camp (70e). Sans solution, les Asémistes ont fini par craquer à la toute fin de match lorsque Frédéric Guilbert, lancé plein axe, n'a souffert d'aucun opposition pour tromper Lecomte d'une frappe croisée du pied gauche (91e, 1-0). Ce soir, Monaco a calé et le bilan comptable s'en ressent : voilà le club de la principauté a quatre points de Lyon, troisième, et sept unités du leader lillois.