Tous les joueurs et membres du staff montpelliérain ont été testés lundi et Savanier et Mavididi sont donc positifs. "Les deux joueurs sont malades. On verra dans la semaine s'ils peuvent être de retour samedi" pour la réception de Nantes, a expliqué l'entraîneur héraultais Michel Der Zakarian. Outre ces deux possibles titulaires, Der Zakarian sera privé du défenseur portugais Pedro Mendes, qui avait contracté une lésion au mollet lors du déplacement à Brest (2-2) le 20 décembre.