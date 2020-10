Il est sorti en grimaçant. Remplacé par Bandiougou Fadiga à l'entame du dernier quart d'heure, Kylian Mbappé a fait passer un vent d'inquiétude dans les rangs parisiens en se tenant l'arrière de la cuisse. "Ca commence à tirer", a-t-il confié au staff médical du PSG selon les indiscrétions de Canal +. Une simple alerte, confirmée un peu plus tard par Thomas Tuchel. "C'est de la fatigue, ce n'est pas une blessure", a rassuré l'entraîneur parisien. Heureusement pour Paris. L'international français est déjà indispensable en temps normal. Il ne l'est que davantage dans cette période où Paris est miné par les absences. La victoire à Nantes (0-3) en a été la plus parfaite illustration.

Mbappé a pris ses responsabilités. Et il le fallait. Car Paris manquait de talent dans l'animation offensive sans Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Marco Verratti, et encore davantage avec la sortie de Moise Kean dès la mi-temps. Il était aussi vulnérable dans le secteur défensif avec la décision de Thomas Tuchel de se passer d'Alessandro Florenzi pour ce déplacement, et de laisser Marquinhos et Presnel Kimpembe sur le banc au coup d'envoi. On ne mentionne plus la blessure longue durée de Juan Bernat, mais elle ne doit pas être oubliée pour autant. Le PSG était loin de disposer de tous ses arguments à la Beaujoire. Mais un seul a suffi pour faire la différence.

C'est un exercice qu'il maîtrise. Heureusement pour un PSG fragile derrière et sans tranchant devant. En première période, le danger, très rare, n'est quasiment venu que des accélérations de Mbappé. Il les a multipliées en vain sur son côté gauche. Il s'est énervé quand, sur l'une d'entre elles, il s'est vu refuser un éventuel penalty en fin de première période. Mais l'international français a persévéré et il a fini par être récompensé. Ses talents de passeur ont une nouvelle fois éclaté au grand jour sur le caviar distribué à Ander Herrera sur l'ouverture du score. Sa malice aussi, quand il est allé chercher un penalty qu'il a lui-même transformé pour donner un break d'avance au PSG et le mettre à l'abri.

Un dernier cadeau nantais, un de plus après l'incroyable raté de Moses Simon et l'échec d'Abdelkader Bamba face à Keylor Navas sur penalty, a donné encore plus d'ampleur à la victoire parisienne. Mais le score est flatteur. Ce PSG est loin d'afficher ses plus belles vertus collectives en ce moment, et les innombrables défections au sein de l'effectif parisien n'y sont certainement pas étrangères. L'enchaînement des matches depuis le mois d'août pèse sur Paris et son niveau de jeu. Une usure évoquée cette semaine par Mbappé. Et encore confirmée par Tuchel. "L'équipe était mentalement fatiguée, je ne m'attendais pas à un match facile", a-t-il soufflé.

Dans ce contexte, il est encore plus dépendant de ses individualités que d'habitude. Du moins, celles sur lesquelles il peut encore s'appuyer. Il ne faut pas négliger l'impact toujours déterminant de Keylor Navas, décisif face à Basaksehir et encore impérial à Nantes. Ou l'entrée déterminant du jeune Kays Ruiz-Atil, le seul à donner un peu de fluidité au jeu parisien. Mais Mbappé, qui totalise désormais 97 buts et 49 passes décisives en 132 matches toutes compétitions confondues sous le maillot parisien, paraissait quand même bien seul pour faire basculer le match en faveur du PSG à Nantes.

Il lui faudra peut-être encore endosser ce rôle de sauveur dans la semaine qui vient. Car Paris aura un déplacement qui s'annonce déterminant à Leipzig mercredi dans la course à la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Car il recevra Rennes trois jours plus tard pour en duel entre Européens au Parc des Princes. Car il sera très probablement toujours aussi diminué pour aborder ces deux rendez-vous. Le PSG aura certainement besoin d'un très grand Mbappé. Comme celui qui a illuminé sa terne soirée en terre nantaise.

