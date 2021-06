"Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre." Une réponse sans équivoque, alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l'avenir de l'international français. Encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, l'attaquant n'a toujours pas prolongé son bail, contrairement à Neymar, et son nom circule ailleurs, notamment du côté du Real Madrid. Nasser al-Khelaïfi pourrait avoir mis fin aux rumeurs concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Ce dimanche, dans un entretien accordé à L'Equipe, le président du Paris Saint-Germain s'est notamment fendu d'une petite phrase, concernant son protégé Une réponse sans équivoque, alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l'avenir de l'international français. Encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, l'attaquant n'a toujours pas prolongé son bail, contrairement à Neymar, et son nom circule ailleurs, notamment du côté du Real Madrid.

Quant à savoir s'il y a actuellement des discussions en cours pour conserver l'ancien Monégasque, Nasser al-Khelaïfi n'a pas l'intention d'en dire trop : "Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ?"

Pochettino ? Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir

Les rumeurs n'épargnent donc pas vraiment le Paris Saint-Germain, et notamment ces derniers temps. Depuis quelques jours, le staff technique du club n'est pas épargné non plus. Mauricio Pochettino, qui a succédé à Thomas Tuchel sur le banc du PSG le 2 janvier dernier, en sait quelque chose. Après six mois passés en France, le technicien argentin est déjà annoncé de retour en Angleterre, et plus précisément à Tottenham, club qu'il a entraîné de 2014 à 2019. Actuellement, les Spurs cherchent justement un successeur à José Mourinho.

Sur le cas Pochettino, Nasser al-Khelaïfi s'est également voulu clair : "Écoutez, à la fin de la saison j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets : le club, la structure, l'organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine... Il échange presque tous les jours avec Leonardo (directeur sportif du PSG) à propos du mercato, des joueurs, etc. Cette situation me contrarie vraiment, ce n'est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach. Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi."

