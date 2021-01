Yacine Adli (Bordeaux) Le milieu de terrain a endossé son costume de chef d'orchestre et pris le jeu à son compte. Leader technique de Girondins à la fête à Nice (0-3), il a rendu une belle copie, enjolivée par une passe décisive qui symbolise la très grande qualité de ses transmissions du jour.

Ludovic Ajorque (Strasbourg) L'imposant avant-centre strasbourgeois s'est une nouvelle fois illustré : auteur du but de la victoire du Racing contre Saint-Etienne (1-0), il a en plus réussi un match de très bonne facture en se montrant dangereux. Un poison décisif en bref.

Paul Baysse (Bordeaux) Baysse revit cette saison. Le défenseur central a confirmé qu'il était de nouveau un maillot fort lors du déplacement victorieux des Girondins à Nice (0-3), son ancien club. Le natif de Bordeaux s'y est montré costaud dans les duels et efficace offensivement : c'est lui qui marque le deuxième de son équipe, le premier sous le maillot au scapulaire.

Wissam Ben Yedder (Monaco) L’attaquant monégasque a remis les pendules à l’heure. Muet lors des cinq derniers matchs de l’ASM, Ben Yedder a fait trembler les filets par deux fois face à Montpellier (3-2) vendredi. Sans oublier son implication sur le but inscrit par Volland.

Farid Boulaya (Metz) Le maître à jouer des Grenats s'est montré à son avantage lors de la victoire surprise des Messins à Lyon (0-1). Dans un rôle d'électron libre, il a bonifié le jeu de son équipe de par sa qualité technique et sa science de la passe. C'est lui qui délivre la passe décisive à Aaron Leya Iseka.

Jonathan David (Lille) Le Canadien a multiplié les courses, n'a jamais compté ses efforts et fait montre d'une abnégation incontestable. Sa débauche d'énergie a finalement été récompensée par le but de la victoire des Dogues contre Reims (2-1).

Niclas Eliasson (Nîmes) Recruté au mois d’octobre dernier, le Suédois a pris son temps pour débloquer son compteur buts avec Nîmes. Douze matchs, plus précisément, mais le treizième aura été le bon avec ce doublé inscrit sur la pelouse de l’OM (2-1) samedi. Deux buts bienvenus puisqu'ils permettent aux Crocos de quitter la dernière place.

Clément Grenier (Rennes) Les Rouge et Noir sont dans une bonne période incarnée par la forme de l'ancien Lyonnais. Précis dans ses transmissions, inspiré dans l'orientation du jeu, l'homme aux 5 sélections en équipe de France a en plus transformé le penalty de la victoire rennaise à Brest (1-2).

Keylor Navas (PSG)

Si Keylor Navas avait été recruté dès le début du projet QSI, le PSG aurait-il déjà remporté la C1 ? On ne le saura jamais, mais on sait que le gardien costaricain a encore permis à son équipe de prendre des points à Angers (1-0) samedi, avec trois superbes parades devant Diony et Capelle.