Interrogé sur Marquinhos et Keylor Navas, Mauricio Pochettino était optimiste après la rencontre PSG-Montpellier, vendredi soir. "Je peux répondre, mais je ne suis pas médecin, les infos seront données par le club ces prochains jours, a d'abord déclaré l'entraîneur argentin. C'est un coup à la poitrine, qui sera évalué dans la semaine, pour Keylor, mais ça ne me paraît pas très grave." En effet, le gardien costaricien a quitté les siens à la pause, confiant le but à Sergio Rico en deuxième mi-temps.