C'est au meilleur des moments que l'infirmerie du PSG se vide. Le club de la capitale a enregistré vendredi le retour à l'entraînement collectif de ses cadres Marquinhos, Keylor Navas et Marco Verratti, une bonne nouvelle pour le club engagé dans une fin de saison haletante. En plus de ces trois titulaires, Abdou Diallo (mollet) et Rafinha (lombalgie) sont également réapparus sur le terrain, a indiqué le PSG, à la veille de se rendre à Metz, samedi pour la 34e journée de Ligue 1. Cependant L'Equipe annonce que le capitaine brésilien ne sera pas du déplacement à Metz. En revanche Keylor Navas, Marco Verratti et Abdou Diallo devraient être convoqués.

Ils enchaîneront, mercredi, par la demi-finale aller, très attendue, de la Ligue des champions contre Manchester City (retour le 4 mai). Marquinhos s'était blessé à l'adducteur droit lors du quart aller de C1 gagné sur le terrain du Bayern Munich (3-2) début avril. Marco Verratti, lui, a cumulé Covid-19 et blessure à une cuisse. Ce mois-ci, jusque-là, l'Italien n'a disputé que 23 minutes, contre Saint-Etienne dimanche (3-2).

Le gardien costaricien a été laissé au repos pour le quart de finale de Coupe de France contre Angers mercredi (5-0) après avoir manqué la réception de Saint-Etienne dimanche dernier (3-2) en raison de douleurs à une épaule. Le latéral espagnol Juan Bernat, blessé de longue date (genou), et le troisième gardien Alexandre Letellier poursuivent leur travail de reprise.

