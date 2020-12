Trois ans après son départ du Barça, Neymar resté proche de Lionel Messi. Le quotidien espagnol assure que les deux joueurs échangent au quotidien. Jeudi, RMC révélait que l'ex-joueur de Santos avait tout fait pour convaincre la Pulga de le rejoindre à Paris cet été, juste après que l'Argentin ait annoncé vouloir quitter son club de toujours. Si Lionel Messi aurait "hésité" , Josep Maria Bartomeu et le Barça ont finalement réussi à le conserver une saison supplémentaire.

PSG, Barça, City : Est-ce qu'un club pourrait accueillir Neymar et Messi dès l'an prochain ?

Cependant, le finaliste du Mondial 2014 sera en fin de contrat avec les Blaugrana à l'issue de la saison. Dès le 1er janvier prochain, il sera libre de signer dans le club de son choix s'il ne prolonge pas d'ici là avec le Barça. Le PSG, également frappé par la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus, sera-t-il apte financièrement à attirer Lionel Messi ? Les propriétaires qataris verraient d'un bon oeil l'idée d'associer les deux joueurs avant le Mondial 2022. Mais pour cela, ils devront sérieusement alléger la masse salariale (Mbappé et Di Maria ?) du club de la capitale

Mi-novembre, L'Equipe révélait que l'entourage de Neymar et la direction parisienne avaient convenu de se rencontrer prochainement pour étudier les conditions d'une éventuelle prolongation. Le quotidien assurait que cette option "figurait en bonne place". Mais un nouvel élément et non des moindres s'est invité dans cet épineux dossier.