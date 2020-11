Marco Verratti et Mauro Icardi ont retrouvé les pelouses du Camp des Loges en fin de semaine passée. Pour le plus grand plaisir de Thomas Tuchel, l'Italien et l'Argentin devraient réintégrer une équipe lourdement handicapée par les successions de blessures. Un autre retour, et non des moindres, devrait aussi satisfaire l'entraîneur allemand. Selon les informations de RMC, Neymar, blessé à une cuisse le 28 octobre dernier sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir, serait apte pour le déplacement à Monaco ce vendredi.