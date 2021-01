Le club termine son communiqué en défendant son joueur, et en critiquant une fois de plus le manque de hauteur de l'entraîneur messin : " Si la place de Yoan est 'en tribune', quelle est celle exactement d’un éducateur qui s’oublie de la sorte devant la France entière depuis des années ? En DH ?".

En conférence de presse samedi soir après le match, Antonetti n'avait en effet pas remis en cause ses déclarations, confirmant l'altercation et son intention à l'égard du gardien niçois : "Il gueulait comme un veau. Alors j’ai gueulé plus fort que lui. Je lui ai dis 'qu’est ce que tu as vu ?'". Alors, après ce communiqué, des excuses sont-elles à venir du côté de Frédéric Antonetti ?