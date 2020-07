LIGUE 1 - Après la lourde défaite concédée par Nice ce vendredi en amical contre l'AS Saint-Etienne (1-4), Patrick Vieira, l'entraîneur du Gym, a sévèrement tancé ses joueurs après la rencontre.

La préparation débute de façon poussive pour l'OGC Nice. Après sa défaite face à Lyon (0-1) en amical il y a six jours, le Gym a lourdement chuté ce vendredi face Saint-Etienne (1-4). Pourtant, les Aiglons et les Verts étaient à égalité à la mi-temps. Mais après la pause, Patrick Vieira a fait entrer Pedro Brazao, Yanis Hamache, Patrick Burner et Jean-Victor Makengo à la place de Kasper Dolberg, Hassane Kamara, Youcef Atal et Danilo.

Matches amicaux Saint-Etienne enchaîne face à Nice avec la manière IL Y A 4 HEURES

"Dans cette deuxième période, il y a eu des confirmations que le niveau recherché est peut-être un peu trop élevé pour certains joueurs, a pointé Patrick Vieira après la rencontre, dans des propos relatés par RMC. On a identifié nos besoins sur le plan offensif, on est en train de travailler pour, justement, essayer d’améliorer encore l’effectif. La première période, on a montré beaucoup de choses très intéressantes. Je trouve que ça a été une bonne première mi-temps. En deuxième période, ça a été un peu plus difficile pour nous de jouer, de créer des occasions. Dans l'ensemble, je trouve que l'équipe est meilleure."

A l'occasion de la première mi-temps, trois recrues niçoises ont été alignées par Patrick Vieira : Rodson Bambu, Hassane Kamara et Amine Gouiri.

Play Icon WATCH La crise n'enterrera pas tout le monde : Rennes et Nice, déjà grands gagnants du mercato ? 00:04:52

Ligue 1 Ajroudi aurait été victime de chantage selon Boudjellal IL Y A 6 HEURES