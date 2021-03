Nicolas Holveck n'a pas assisté à la neuvième défaite du Stade Rennais, cette saison, sur la pelouse de Lyon mercredi soir (0-1). Selon les informations de RMC , confirmées dans la foulée par le 10e de L1, le président du club breton a été victime d'un malaise, qui a entraîné une hospitalisation, et a donc manqué le déplacement dans le Rhône. La cause de ce malaise et la durée de la convalescence du dirigeant rennais ne sont pas encore connues. En début de semaine, Nicolas Holveck a tenu une conférence de presse pour évoquer les raisons de la démission de Julien Stéphan