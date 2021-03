"Dans cette période difficile, je reste totalement impliqué au service du Stade Rennais". Par le biais d'un communiqué, le club breton a annoncé vendredi que son président Nicolas Holveck souffrait d'un cancer. Cependant, le dirigeant va bien conserver ses fonctions. "Je vais, plus que jamais, pouvoir m’appuyer en pleine confiance sur des équipes solides, tant sur le plan sportif avec le Directeur technique Florian Maurice et l’entraîneur Bruno Genesio, que sur le plan administratif avec tous les collaborateurs du club et l’arrivée prochaine d’Olivier Cloarec", a-t-il précisé.

La semaine passée, Nicolas Holveck a été hospitalisé à la suite d'un malaise, ce qui lui a fait manquer le déplacement du Stade Rennais à Lyon le 3 mars dernier. Parallèlement à cette annonce, le club breton a vécu un changement majeur sur le plan sportif : Julien Stephan a donné sa démission il y a douze jours et a été remplacé par Bruno Genesio , sans club depuis décembre dernier et la fin de son aventure chinoise avec Beijing Guoan.

