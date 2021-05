Si le titre de champion de France ne sera attribué que lors du tout dernier acte de cette saison 2021-2021, le bas de tableau vivra lui aussi un dénouement d'anthologie lors de la 38e journée. Seule certitude, Nîmes va quitter l'élite. Les Crocos ont sombré à domicile dimanche soir face à Lyon (2-5) et termineront à la 19e place, accompagnant ainsi Dijon dans la charrette, destination l'étage inférieur. Pour le reste, la place de barragiste va faire l'objet d'une lutte entre six clubs, tous susceptibles de finir au 18e rang, celui qui ne condamne pas automatiquement, mais mettre la trouillomètre de l'équipe concernée au plus haut.

