Il était question de Lucas Paquetà, nouvelle recrue de l'OL, à l'occasion de la conférence de presse organisée par le onzième de L1 ce mercredi en fin d'après-midi. Mais pas seulement. Jean-Michel Aulas, qui a annoncé lundi que Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde et Houssem Aouar avaient jusqu'à vendredi pour trouver un nouveau club, s'est penché sur les différents départs qui se profilent. "C'est de notoriété publique, on peut imaginer perdre deux joueurs. Je ne pense pas qu'on en perdra plus. Si on en perd trois, il faudra compléter le dispositif", a annoncé le patron de l'OL.

Pour Memphis Depay, "ça n'a pas avancé énormément". Pour Houssem Aouar, notamment sollicité par Arsenal et la Juventus à une moindre mesure, aussi. "On sait que trois clubs de grande importance s'intéressent à lui. Ils ont tous fait la Ligue des champions et ont eu des performances. Après, tous les clubs ne peuvent pas nous donner d'engagements sur les montants financiers. Il y en a même qui, on l'a dit pour Barcelone, sont en grande difficulté", a expliqué Jean-Michel Aulas.

Si le Hertha Berlin semble avoir une légère longueur d'avance sur Rennes sur le dossier Jeff Reine-Adelaïde, le président de l'OL a tenu à rappeler que rien n'était encore conclu avec le club de la capitale allemande. "Il n’y a aucun accord avec personne pour le moment. Lucas Tousart est parti au Hertha, c'est un projet européen qui a beaucoup d'ambitions, a-t-il ajouté. Si on était d'accord sur tout, Jeff serait parti et on l'aurait annoncé. Malheureusement, il n'y pas d'accord, ni du côté du Hertha, ni du côté de Jeff, qui apparemment ne s'est mis d'accord avec aucune équipe." Les prochaines heures du mercato s'annoncent décisives pour ces trois joueurs lyonnais.

