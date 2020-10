Aucun 0-0 depuis 2016, plus de trois buts en moyenne sur les huit dernières confrontations, une rivalité de plus en plus importante et une concurrence directe pour la Ligue des champions : il n’est pas exclu de considérer Lyon-Marseille comme le plus gros choc du championnat de France, tous critères réunis. Cette saison, l’excitation autour de cet Olympico, dont le premier round aura lieu dimanche soir (21h00), peine toutefois à monter. Ce qui s’explique aisément.

Les résultats : Un match de milieu de tableau

Décortiquer le classement après cinq journées n’a que très peu d’intérêt. Encore moins de sens. Mais force est de constater que dimanche soir, l’affiche de cette 6e journée de Ligue 1 opposera le 11e au 9e. Étonnant quand il s’agit d’un OL - OM. Lyon ne s’est imposé que lors de la première journée et ne trouve plus la clé depuis, Marseille accuse le coup depuis sa victoire au Parc des Princes le 13 septembre (0-1). Voilà deux équipes qui ont cumulé quatre points à deux sur les trois dernières rencontres.

Le jeu : Qui veut le ballon ?

Voilà un autre problème que les deux formations olympiennes se partagent. En plus de résultats décevants et d’attaques en berne - la faute à des individualités décevantes des deux côtés -, ni l’une ni l’autre ne se montrent convaincantes dans le contenu. C’est du côté de l’OL que le constat semble le plus alarmant, les Gones ne parvenant pas à progresser face aux blocs bas depuis l’arrivée de Rudi Garcia.

La formation rhodanienne a brillé dans l’art du contre lors du Final 8 de la dernière Ligue des champions, mais semble toujours perdue avec le ballon. "On est conscient qu'on a des axes d'amélioration", a reconnu Léo Dubois devant la presse vendredi. Mais le latéral, comme son entraîneur, souligne surtout les problèmes devant le but : "On a besoin de marquer plus, d'être meilleurs dans la finition, que ce soit sur coups de pied arrêtés ou sur des phases de jeu", a repris l’ancien Nantais. "Il faut garder cette qualité d'approche du but et augmenter notre réalisme", a enchaîné le technicien. Une qualité d’approche qui mériterait certainement plus d’attention tant elle semble loin d’être évidente vu de l’extérieur.

Contre Dimitri Payet et les siens, Lyon sera en tout cas forcé d’aller puiser dans son inspiration. Car le ballon, l’OM n’est pas forcément plus copain avec lui. "On a pu constater que quand on laisse la possession, on est plus performants, comme contre Paris, a analysé Florian Thauvin, lui aussi présent devant les journalistes. Le coach mettra en place sa tactique mais c’est une possibilité qu’on reproduise le même type de match". Le technicien portugais a entretenu le doute, se montrant moins catégorique que son ailier sur le plan de jeu à adopter. Mais au vu de la nature de son dernier succès et des problèmes observés lors de ses dernières défaites, l’OM n’a que chances de surprendre à ce niveau à court terme.

L’ambiance : C’est calme plat

La jauge étant toujours limitée à 1000 personnes au Groupama Stadium, il ne faudra pas compter sur le public lyonnais pour enflammer les débats. Villas-Boas a parlé de "match d’émotion", certes. Mais le constat de Dubois est implacable : "Ce n'est pas comme d'habitude, on ne sent pas l'engouement des autres saisons". Ce contexte devient malheureusement une habitude dans une année marquée au fer rouge par la pandémie de Covid-19. Mais ce n’est pas pour autant que les joueurs s’y accoutument.

Et puis, il y a le contexte médiatique. Avant ou après les matches, les Olympico réservent presque systématiquement des déclarations à même d’enflammer les rencontres ou de prolonger le combat. Celles particulièrement incisives de Dimitri Payet à l’égard de Rudi Garcia, la saison dernière, avait mis le feu. Mais un PSG – OM particulièrement houleux, au point de toucher au ridicule, est passé par là. Alors autour de ce Lyon – Marseille, c’est opération calme plat. Quitte à nier l’évidence. "Des tensions ? Pour moi, il n’y en a pas", a assuré Thauvin.

L’espoir : Le soleil du Brésil comme remède à la déprime ?

A Lyon, le marché des transferts n'a pas encore complètement rendu son verdict, malgré la fin des dossiers Aouar et Depay. Du côté de Marseille, un mouvement de dernière minute n’est pas totalement à exclure. Mais au milieu de ces questions - qui peuvent impacter directement ou indirectement les performances des uns et des autres -, deux certitudes : Lyonnais et Marseillais se présenteront avec leur recrue brésilienne pour ce choc. "La qualification de Lucas Paqueta, cela nous fait au moins un joueur offensif en plus. C’est un gaucher vraiment technique, qui a une belle qualité de passes", a apprécié Rudi Garcia.

Le joueur arrivé en provenance du Milan AC, qui dispose d’un profil plutôt axial, pourrait avoir du temps de jeu en fonction des cas Aouar et Depay. Côté marseillais, Luis Henrique pourrait lui aussi gratter quelques minutes, alors qu’il a été annoncé dans le groupe "mais pas titulaire" par André Villas-Boas. "C’est un très bon joueur, j’ai été surpris de voir autant de qualités chez un si jeune joueur, s’est réjoui Thauvin. Il est serein, je pense qu’on va avoir de bonnes surprises". Des surprises, c’est tout ce dont cet Olympico aura besoin.

