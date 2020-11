"On lui explique surtout ce que l’on attend de lui sur le terrain, a confié l'entraîneur lyonnais. Quand il s’agit d’attaquer, de marquer des buts ou d’être décisif, on peut compter sur lui. Il doit continuer à travailler son replacement, son placement et sa générosité défensive pour l’équipe. Il doit donner plus de garanties au coach de pouvoir le faire jouer dans toutes les situations de jeu que l’on mène ou pas, que ce soit un nul, que ce soit à l’extérieur ou que l’on soit à dix ou pas."