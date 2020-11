Billetterie en berne et moindres ventes de joueurs : durement touché par les restrictions sanitaires, OL Groupe a vu son activité chuter de 20% au premier trimestre de son exercice décalé. Sur la période juillet-septembre, la holding coiffant l'Olympique Lyonnais a réalisé un revenu total de 101,6 millions d'euros, contre 126,4 millions un an plus tôt, selon un communiqué publié jeudi. Droits TV, partenariats, ventes de produits dérivés, billetterie, et organisation d'évènements ont généré pour 51,1 millions d'euros de recettes (-12%).

Pour ce qui est des cessions de joueurs, le montant encaissé au premier trimestre est, selon lui, "conséquent": "On a bien joué le coup en faisant sortir dans un premier temps les joueurs dont on ne voulait plus et en attendant pour les joueurs plus valorisés", a-t-il déclaré. "Il est très possible", selon lui, "qu'il y ait un rattrapage (des sommes tirées du trading) en fin de saison car on a gardé nos "gros joueurs"", a indiqué Thierry Sauvage, en reconnaissant que leurs valorisations pourraient être moindres que par le passé en raison de la crise sanitaire.