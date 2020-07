LIGUE 1 - Dans un entretien accordé vendredi sur RMC, Mourad Boudjellal a révélé que Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat au rachat de l'OM, avait été victime d'un maître-chanteur, qui lui aurait demandé 60 000 euros "pour ne pas le dénigrer".

Ces révélations sont signées Mourad Boudjellal. Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat au rachat de l'Olympique de Marseille, aurait été "victime d’un maître-chanteur qui agit auprès de certains journalistes. C’est un maître-chanteur qui a pignon sur rue sur Twitter et qui lui a demandé une somme d’argent, en l’occurrence 60.000 euros, pour ne pas le dénigrer", explique vendredi à RMC l'ex-président du RC Toulon, qui pourrait occuper le même poste à l'OM.

"Il (ndlr : le maître-chanteur) a ajouté "sinon, je vais donner des infos bidon à des journalistes qui vont te dénigrer". Un dépôt de plainte a donc été fait. On s’est permis de mettre le numéro de téléphone de son épouse et de ses enfants sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu’elle est harcelée, par des gens qui n’ont pas de bonnes intentions", a renchéri Mourad Boudjellal qui a rappelé que Mohamed Ayachi Ajroudi était "à la tête d'un vrai projet" pour le rachat de l'actuel deuxième de L1.

Jeudi, dans un entretien accordé au Figaro, l'homme d'affaires franco-tunisien a exposé ses ambitions XXL pour l'OM... et notamment son rêve de faire venir Cristiano Ronaldo. "Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve…", a-t-il déclaré. Avant d'évoquer le nom de Zinédine Zidane pour s'installer sur le banc de Marseille : "Celui en place est très bon (Villas-Boas), mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ?" Pour l'instant, Mohamed Ayachi Ajroudi devra patienter puisque Franc McCourt a rappelé qu'il n'était pas vendeur.

