Si l'OM n'a eu guère de satisfactions en cette saison 2020-2021, Boubacar Kamara en est au moins une. Reconverti milieu de terrain depuis maintenant un certain temps, l'ex-défenseur confirme son énorme potentiel, au point d'être suivi par des grande écuries européennes sur le marché des transferts. Pour son coéquipier Alvaro Gonzalez, Kamara est tout simplement ce qu'il se fait de mieux en Ligue 1.

"Pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement, a assuré le défenseur espagnol en conférence de presse. Jouer en défense centrale, c'est plus facile qu'au milieu. Il l'a fait pour l'équipe. Je regarde les matchs chez moi et les choses qui se passent sur le terrain et pour moi, c'est le meilleur joueur du championnat. Il a 21 ans, on croirait qu'il en a 30..." Sous contrat jusqu'en 2022, Kamara pourrait quitter l'OM en cas d'une jolie offre, comme le dévoilait L'Equipe mercredi.

