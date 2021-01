Pour justifier son choix, AVB s'est appuyé sur le contexte actuel autour du club et de son équipe : "Vue la situation actuelle, je ne demande rien, donc oui je pense que c'est la fin, a-t-il avancé. Je ne pense pas que cela soit possible [qu'il reçoive une proposition de prolongation, NDLR]." Toujours aussi libéré derrière le micro, il a expliqué que son groupe était déjà mis au parfum : "On parle clairement de ça dans le vestiaire, a-t-il révélé. Il y a beaucoup de coachs qui sont en fin de contrat. On doit être pros. Après ça ne dépend pas de moi, je n'ai jamais reçu une offre de prolongation. On est le 29 janvier, je pense que c'est mort. Mais l'important c'est de retrouver la victoire. La priorité ce n'est pas moi, c'est l'OM et les supporters".