"J'avais dit que c'était un génie, il l'est toujours" : Gasset convoque Ben Arfa pour Bordeaux - OM

"En début de saison, il (ndlr : Jaume Roures, patron de Mediapro) parle comme le grand sauveur du foot français, et maintenant il n'a pas d'argent ? C'est absurde, je pense. Je suis surpris que la Ligue ne se soit pas protégée avec des garanties bancaires. Tu fais une offre pour le foot français et après tu mets les clubs dans une situation de faillite économique. Je ne sais pas comment on va en sortir, je fais confiance à la Ligue", a conclu l'entraîneur de l'OM.