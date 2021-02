S’il fallait désigner un favori dès maintenant, ce serait lui. Déjà évoqué depuis quelques jours, la piste menant à Jorge Sampaoli pour prendre la succession d’André Villas-Boas à la tête de l’OM a gagné en intensité ce lundi. Contacté par RMC Sport , un membre de l’entourage proche du technicien confirme les contacts actuels et va même plus loin : "Il veut venir à Marseille".

L’OM peut-il se permettre d’attendre ? Toujours selon RMC, Pablo Longoria et les dirigeants marseillais ne voudraient pas se presser, plutôt convaincus des premiers pas de Nasser Larguet et de l’ambiance qui règne dans le groupe malgré le contexte sportif très délicat. Dès lors, d’autres noms sont encore sondés par le board marseillais, qui explore d’autres pistes. Reste que Sampaoli reste, à ce jour, celle qui semble la plus concrète.