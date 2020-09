André Villas-Boas a annoncé la couleur dimanche soir après Marseille-Lille (1-1). " Le nouvel attaquant ? on avance. C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver. Il vient ici pour travailler, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous dites souvent , a déclaré le technicien portugais. Son nom n'est jamais sorti, il prend l'avion demain soir (lundi) je crois ." RMC Sport a dévoilé son identité lundi matin. Il s'agirait de Luis Henrique. Le joueur de 18 ans pourrait signer un contrat de 5 ans. De son côté, l'OM devrait payer 10 millions d'euros pour engager le Brésilien.

Luis Henrique, qui appartient au Tres Passos Atlético Clube, est actuellement prêté à Botafogo. Le club de Rio de Janeiro, par le biais d'une source interne, a confirmé le futur départ de son joueur direction de Marseille. " Luis n’a pas joué dimanche avec nous pour son transfert. Il prépare son arrivée à l’OM et a dit au revoir à ses coéquipiers ", a-t-il affirmé à RMC Sport . L'attaquant brésilien est en effet attendu mardi dans la cité phocéenne.

Neuvième attaque de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, qui jouera sur trois tableaux cette saison (Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions), a besoin de se renforcer devant. Un an après Dario Benedetto, le club olympien s'apprête à recruter un nouvel attaquant sud-américain. Un joueur qui était très suivi en Europe et notamment par la Juventus Turin.