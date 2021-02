Le visage marqué, on imagine aisément que Pablo Longoria a vécu des journées lourdes et chargées cette semaine. Entre le saccage du centre d'entraînement samedi et la démission, suivie d'une mise à pied, d'André Villas-Boas mardi, le directeur sportif de l'OM a vu le château de cartes s'écrouler. "C'est une période très difficile pour nous", a-t-il fait savoir au micro de Téléfoot La Chaîne. Mais il n'a pas voulu accabler AVB : " J'ai du respect pour tous les coaches avec lesquels j'ai travaillés. " Le départ de Villas l'oblige à accélérer sa recherche d'un successeur mais il n'en a pas dit plus sur ce dossier précis.

"On va se mettre en disposition d'urgence, a-t-il confié quelques minutes avant le match à Lens. On doit continuer à travailler pour le futur." Avant de se féliciter : "On a fait un bon mercato." Dont il fut, rappelons-le, l'architecte. Ce mercato, et en particulier l'arrivée d'Olivier Ntcham, un joueur non désiré par Villas-Boas, a scellé le divorce avec le Portugais et le départ de ce dernier. Et Longoria d'achever son propos dans un message qui pourrait s'adresser à AVB : "Le club est au-dessus du tout." Comprendre, il n'y a pas de place pour les états d'âme…