On le pensait là pour de bon. Ou tout du moins pour 18 mois au minimum. Pas comme Mario Balotelli dont la courte aventure à Marseille, six mois seulement, a nourri la frustration du Vélodrome qui en avait vu suffisamment pour vouloir que l'idylle se poursuive un peu. Et bien Arkadiusz Milik, débarqué en janvier, pourrait lui aussi refaire ses valises dès cet été. Sky Italia dévoilait cette semaine qu'une clause libératoire de 12 millions d'euros accompagnait le prêt du buteur polonais. Or la LFP ne reconnaît pas ce genre de clause.