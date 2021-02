Football

OM-PSG : à situations instables, résultat souvent imprévisible

LIGUE 1 - Une fois de plus, la rencontre entre le Paris SG et l'Olympique de Marseille sera électrique à souhait en raison de tensions extra-sportives, intervenues les jours précédents le match. Cette année, l'OM est en crise avec ses supporters et n'a plus de coach, André Villas-Boas démissionnaire ayant été mis à pied. Mais cela ne dit pas que le PSG va forcément marcher sur le Vélodrome...

00:02:23, 83 vues, il y a une heure