"Toute tentative de rassemblement sera dispersée et des consignes de fermeté ont été données pour intervenir immédiatement en cas de violences ou de dégradations, afin d'interpeller les auteurs et de les remettre à la justice", précise un communiqué, au sujet du dispositif déployé tout le week-end pour assurer le bon déroulement de la rencontre de la 24e journée de Ligue 1. Les policiers mobilisés auront "pour mission de sécuriser l'ensemble des trajets, lieux de résidence et d'entraînement des joueurs ainsi que le stade Vélodrome et ses abords", ajoute encore la préfecture de police.