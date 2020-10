A cause de l'expulsion de Dimitri Payet, l'OM a joué plus d'une heure à dix dimanche soir à Lyon (1-1). Puis a concédé un penalty peu avant la demi-heure de jeu. De quoi rendre furieux André Villas-Boas. Selon les images de la chaîne Téléfoot , l'entraîneur marseillais a vivement critiqué Stéphanie Frappart , l'arbitre de la rencontre. " Tu fais des erreurs incroyables. Il n’y a même pas penalty. Tu n’as pas le niveau. Il n’y a même pas de niveau pour ça ", a déclaré le Portugais, sanctionné d'un carton jaune.

Après la rencontre, l'ancien technicien du FC Porto est revenu sur ses propos. "On a regardé les images à la fin et c'est vrai que si cette action du penalty se passe pour nous, on aurait voulu que le penalty soit sifflé. Donc c'est acceptable, au final. Et sur l'expulsion, il n'y a vraiment rien à dire", a-t-il indiqué.