La prise de bec n'était pas passée inaperçue. Après la défaite au Vélodrome contre Nîmes (1-2), une vive altercation entre Dimitri Payet et Florian Thauvin avait été relayée par RMC. Près d'un mois et demi plus tard, le Réunionnais a été invité à revenir sur cet épisode. Il l'a fait avec honnêteté. "Peut-être que je ne pars pas en vacances avec Flo, mais est-ce que tu pars en vacances avec tous tes collègues ?", a-t-il lancé mardi en conférence de presse. "Il n'y a pas eu tout ce qui s'est écrit, dit."

Après ce match contre Nîmes, Payet aurait notamment reproché à Thauvin son excès d'individualisme et son manque de travail défensif. Des propos que l'ailier marseillais n'aurait pas goûté, considérant que son coéquipier n'était pas irréprochable lui non plus. Steve Mandanda serait intervenu pour calmer les deux joueurs, tandis qu'André Villas-Boas avait reconnu le malaise quelques jours plus tard. "Je crois qu'ils ne partiront pas en vacances ensemble", avait déclaré l'entraîneur marseillais au sujet de Payet et Thauvin.

Si les deux hommes n'entretiennent pas forcément les meilleures relations, ils sont en revanche unis vers un même objectif. C'est en substance le message délivré par Payet ce mardi, alors que le nouvel entraîneur olympien José Sampaoli est arrivé sur la Canebière pour prendre place sur le banc marseillais. "On retrouve de l'unité, a affirmé Payet. On continue à travailler ensemble malgré tout ce qui se passe autour. On arrive à être dans le même projet, gagner des matches car seules de victoires nous sortiront de la mauvaise passe." Après avoir tenu tête à l'OL, Marseille va tenter de confirmer contre le leader lillois.

