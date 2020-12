Avec deux défaites et un match nul, la dynamique était difficile pour l'OM avant la trêve hivernale. Pourtant la direction olympienne semble déterminée à maintenir sa confiance en André Villas-Boas. Ce lundi dans La Provence , Pablo Longoria, le directeur du football de l'Olympique de Marseille, a confirmé que le cinquième de L1 voulait prolonger le technicien portugais, en fin de contrat en juin 2021.

"Je suis très content avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un coach de très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet, c'est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble", a indiqué le dirigeant marseillais, en ajoutant que "la saison prochaine, beaucoup de situations particulières pourront permettre au club d'avoir une ambition différente."