Il avait annoncé début février son intention de vendre l'équipement qui, selon lui, coûte trop d'argent aux contribuables marseillais alors que la ville se trouve dans une situation financière catastrophique, avec plus d'un milliard et demi d'euros de dettes. Il glisse au passage dans le quotidien régional qu'il rencontrera "dans les jours qui viennent" Emmanuel Macron à ce sujet. "Six millions par an dépensés maladroitement. Je ne peux pas faire porter sur leurs impôts une mauvaise négociation", a ajouté l'élu.