Pierre Ménès n'était plus apparu sur un plateau télévisé depuis l'émission Touche Pas à Mon Poste du 22 mars dernier. Le chroniqueur était invité par Cyril Hanouna pour s'expliquer sur les affaires d'agressions sexuelles dont il était accusé par le média Les Jours, au lendemain de la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" de Marie Portolano sur Canal +. Depuis, Pierre Ménès n'est plus intervenu sur l'émission "Canal Football Club", puisqu'il avait été suspendu par la chaîne suite à cette mise en cause.

Ligue 1 Le PSG et Sergio Ramos auraient trouvé un accord IL Y A 3 HEURES

Selon les informations de L'Equipe, confirmées dans la foulée par RMC Sport, Pierre Ménès et Canal + ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. Il quitte donc la chaine cryptée après plus de dix années passées sur les différentes émissions sportives de la chaîne, et plus particulièrement le Canal Football Club, où il était chroniqueur.

Ligue 1 Gerson est un joueur de l'OM : le Brésilien a signé son contrat IL Y A 8 HEURES