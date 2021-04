lésion de l'adducteur droit". Le Brésilien sera-t-il apte pour le quart de finale retour de C1 contre le Bayern Munich mardi prochain ? "Un nouveau point sera fait dans 48h", a précisé le club vendredi. C'est désormais confirmé par Mauricio Pochettino. Marquinhos sera forfait samedi à Strasbourg à cause d'une "". Le Brésilien sera-t-il apte pour le quart de finale retour de C1 contre le Bayern Munich mardi prochain ? "", a précisé le club vendredi.

Positifs au coronavirus, Alessandro Florenzi et Marco Verratti poursuivent le protocole Covid et sont donc forfaits pour le match en Alsace. Abdou Diallo, malade et remplacé à la pause à Munich, "va mieux", mais est "trop faible pour être dans le groupe", précise le club. Enfin si Mauro Icardi a retrouvé l'entraînement collectif, il n'est pas non plus opérationnel pour Strasbourg, tout comme Layvin Kurzawa, qui doit retrouver l'entraînement "à la fin de la semaine".

Ligue 1 "On est choqués, c'est inqualifiable" : Bouanga visé par une vidéo raciste IL Y A UNE HEURE

"Au Parc des Princes, le PSG ne pourra pas se permettre le même scenario"

Ligue 1 Lopez ne regrette pas son départ de l'OM : "On m'a enterré, j'étais passé aux oubliettes" IL Y A 6 HEURES