"On a fait un bon match, on a gagné... on reprend notre première place. On va essayer de faire en sorte de ne plus la laisser." Simple, efficace. Kylian Mbappé l'a été au micro de nos confrères de Canal Plus, dimanche soir, après l'avoir été sur le terrain de l'OL, battu 2-4 par le PSG lors de la dernière rencontre de la 30e journée de L1. Grâce à ce succès, le champion en titre parisien reprend effectivement les commandes du championnat.

Une reprise de pouvoir rendue possible par le faux pas de Lille, à domicile face à Nîmes, plus tôt dans la journée. Mais le match était primordial, indépendamment de ce faux pas lillois. "On était venu ici pour gagner. On s'était préparé à le faire. On avait coché cette date, a énuméré Mbappé. C'était un moment important du championnat... encore plus avec la défaite de Lille, mais l'importance du match était quand même très élevée."

On savait que c'était une équipe qui nous mettait très souvent en difficulté en championnat", a poursuivi celui qui a atteint au passage, avec un doublé, . D'où une grande implication et une "personnalité" dans le jeu -surtout pendant une première heure de haut niveau, avant une baisse de régime - que Mbappé a saluée. C'est grâce à cela que "ça a roulé" pour Paris, selon ses termes. a poursuivi celui qui a atteint au passage, avec un doublé, la barre des 100 buts dans l'élite D'où une grande implication et une "" dans le jeu -surtout pendant une première heure de haut niveau, avant une baisse de régime - que Mbappé a saluée. C'est grâce à cela que "" pour Paris, selon ses termes.

Une "personnalité" inculquée par Mauricio Pochettino ? "Chaque coach a sa philosophie, répond l'attaquant international. On en avait une avec Thomas Tuchel. On a changé de coach. Il est venu avec un autre plan de jeu, une autre forme de jouer. On n'a pas réussi à bien jouer tout de suite, mais cela commence à se voir, petit à petit... mais maintenant, il faut confirmer." Cela tombe bien, Leonardo, le directeur sportif parisien estime que son équipe est un as en la matière : "Chaque fois que notre équipe a eu besoin de confirmer, elle a confirmé, à Manchester, à Barcelone ou aujourd'hui (dimanche, après une victoire 3-0 face à Lille en Coupe ce mercredi, ndlr)."

L'homme fort du club de la capitale française a mis en avant, lui aussi, le travail de Pochettino : "C'est une saison très compliquée, tout est plus difficile, y compris dans la vie (...) Par exemple la situation de notre coach (Mauricio Pochettino), arrivé en janvier et qui, ensuite, avec le Covid, a passé 15 jours hors de l'équipe. Je suis très content pour lui aussi. Ce n'était pas facile d'arriver et de se mettre dans l'énergie de l'équipe. Il a réussi à très bien communiquer, on voit une équipe qui joue."

Pour finir, Leonardo a été questionné sur l'avenir de Mbappé. Une question à laquelle il n'échappera sans doute pas, tant que la réponse n'aura pas été donnée. "Ce n'est pas le jour de parler de son contrat, a-t-il estimé. Comme on l'a dit, on va arriver à un moment qui, sûrement, sera plus clair par rapport à son futur."

